Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/pvz-2071616304.html
Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома
Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома - РИА Новости, 02.02.2026
Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома
Московский суд указал на недопустимость разгрузки заказов в пункте приёма маркетплейсов, если это мешает жильцам многоквартирного дома, говорится в судебных... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:55:00+03:00
2026-02-02T05:55:00+03:00
жилье
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69fbbe40adb675c0747e13be58ca41a.jpg
https://ria.ru/20251209/marketpleys-2060956609.html
https://ria.ru/20251207/gd-2060462882.html
https://ria.ru/20251023/pvz-2049990245.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b98f887a8a06a391773d3a82429f0010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Жилье, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома

Суд указал на недопустимость разгрузки заказов в ПВЗ, если это мешает жильцам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский суд указал на недопустимость разгрузки заказов в пункте приёма маркетплейсов, если это мешает жильцам многоквартирного дома, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Москвич пожаловался в Роспотребнадзор на ухудшение условий проживания из-за работы ПВЗ – владелец пункта проводил погрузочно-разгрузочные работы около подъездов многоквартирного дома на северо-западе Москвы, указано в документах.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге
9 декабря 2025, 20:40
В отзывах об этом ПВЗ жильцы дома также жаловались на ночную выгрузку товаров из машин с работающими двигателями, что создавало шум, эти же автомобили перекрывали проезд через двор.
Роспотребнадзор установил, что пункт выдачи с единственным входом расположен под окнами жильцов рядом с подъездами, разгрузка происходит там же. Ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований СанПиНа в адрес собственника помещения и индивидуального предпринимателя, заведующего ПВЗ. Из 139 пункта санитарных правил следует, что "не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения".
Тем не менее, ситуация не поменялась, после чего представитель Роспотребнадзора обратился в суд с просьбой признать действия индивидуального предпринимателя противоправными и обязать его устранить нарушения требований санитарного законодательства, следует из материалов.
В суде ответчик пояснил, что разгрузочные работы осуществляются с торца жилого дома, и отмечал, что не является ответственным за доставку товаров.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В ГД предложили учесть законные скидки для граждан на маркетплейсах
7 декабря 2025, 23:17
Суд встал на сторону заявителя, признал, что ведение погрузочно-разгрузочных работ, в том числе в вечернее время, "является нарушением установленных в сфере санитарного законодательства норм и правил, а также безусловным нарушением прав неопределенного круга проживающих в данном доме лиц".
Суд признал действия ИП противоправными, запретил предпринимателю работы по разгрузке со стороны двора многоквартирного дома, запретил собственнику помещения его эксплуатацию или сдачу в аренду для видов деятельности, которые предусматривают выполнение разгрузки продукции, заключается в материалах.
Решение было обжаловано ответчиком.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В России может измениться режим работы ПВЗ
23 октября 2025, 09:16
 
ЖильеМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала