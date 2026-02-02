Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский суд указал на недопустимость разгрузки заказов в пункте приёма маркетплейсов, если это мешает жильцам многоквартирного дома, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Москвич пожаловался в Роспотребнадзор на ухудшение условий проживания из-за работы ПВЗ – владелец пункта проводил погрузочно-разгрузочные работы около подъездов многоквартирного дома на северо-западе Москвы , указано в документах.

В отзывах об этом ПВЗ жильцы дома также жаловались на ночную выгрузку товаров из машин с работающими двигателями, что создавало шум, эти же автомобили перекрывали проезд через двор.

Роспотребнадзор установил, что пункт выдачи с единственным входом расположен под окнами жильцов рядом с подъездами, разгрузка происходит там же. Ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований СанПиНа в адрес собственника помещения и индивидуального предпринимателя, заведующего ПВЗ. Из 139 пункта санитарных правил следует, что "не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения".

Тем не менее, ситуация не поменялась, после чего представитель Роспотребнадзора обратился в суд с просьбой признать действия индивидуального предпринимателя противоправными и обязать его устранить нарушения требований санитарного законодательства, следует из материалов.

В суде ответчик пояснил, что разгрузочные работы осуществляются с торца жилого дома, и отмечал, что не является ответственным за доставку товаров.

Суд встал на сторону заявителя, признал, что ведение погрузочно-разгрузочных работ, в том числе в вечернее время, "является нарушением установленных в сфере санитарного законодательства норм и правил, а также безусловным нарушением прав неопределенного круга проживающих в данном доме лиц".

Суд признал действия ИП противоправными, запретил предпринимателю работы по разгрузке со стороны двора многоквартирного дома, запретил собственнику помещения его эксплуатацию или сдачу в аренду для видов деятельности, которые предусматривают выполнение разгрузки продукции, заключается в материалах.