В Белгородской области сбили воздушную цель

БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом , Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале

По его словам, информация о последствиях на данный момент не поступает.