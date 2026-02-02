https://ria.ru/20260202/pvo-2071702302.html
В Белгородской области сбили воздушную цель
В Белгородской области сбили воздушную цель - РИА Новости, 02.02.2026
В Белгородской области сбили воздушную цель
Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.02.2026
белгород
БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом
, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
По его словам, информация о последствиях на данный момент не поступает.
Ранее в понедельник была объявлена ракетного угроза обстрела в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, она продлилась 7 минут.