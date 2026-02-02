МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 202 беспилотника самолетного типа, пять реактивных снарядов HIMARS и ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.