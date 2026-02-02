https://ria.ru/20260202/pvo-2071623298.html
Силы ПВО за ночь унитожили 31 украинский беспилотник
Средства ПВО ночью сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
Силы ПВО за ночь унитожили 31 украинский беспилотник
