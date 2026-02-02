Рейтинг@Mail.ru
21:16 02.02.2026 (обновлено: 21:22 02.02.2026)
Путин поручил расширить доступ инвалидов к объектам туризма
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к туристическим объектам, следует из перечня поручений, утвержденного главой государства по итогам встречи с волонтерами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.
Перечень поручений разместили на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии и прохождения ими национальных туристских маршрутов", - говорится в документе.
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
