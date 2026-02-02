https://ria.ru/20260202/putin-2071807185.html
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 02.02.2026
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о развитии системы паллиативной медицинской помощи в новых регионах РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:15:00+03:00
2026-02-02T21:15:00+03:00
2026-02-02T21:34:00+03:00
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20260202/putin-2071807290.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, денис пушилин
Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Денис Пушилин
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии паллиативной помощи в новых регионах