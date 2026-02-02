Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
21:15 02.02.2026 (обновлено: 21:34 02.02.2026)
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 02.02.2026
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о развитии системы паллиативной медицинской помощи в новых регионах РФ. РИА Новости, 02.02.2026
россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, денис пушилин
Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Денис Пушилин
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах

Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии паллиативной помощи в новых регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о развитии системы паллиативной медицинской помощи в новых регионах РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с волонтёрами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей рассмотреть вопрос о развитии системы оказания паллиативной медицинской помощи на территориях указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Доклад необходимо представить до 1 июля.
РоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил МишустинДенис Пушилин
 
 
