Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах

«

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей рассмотреть вопрос о развитии системы оказания паллиативной медицинской помощи на территориях указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне.