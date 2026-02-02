Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить программу гуманитарных миссий
21:15 02.02.2026
Путин поручил расширить программу гуманитарных миссий
Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе поручил расширить помощь дружественным странам РИА Новости, 02.02.2026
Путин поручил расширить программу гуманитарных миссий

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе поручил расширить помощь дружественным странам по программе "Миссия Добро".
"Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи", — говорится в перечне поручений.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев. Они должны предоставить доклад до 1 июля, далее его будут готовить ежегодно.
