Путин рассказал о развитии химической промышленности

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий бизнеса, государства, регионов и науки для развития химической промышленности.

"Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию химической промышленности.