Путин рассказал о развитии химической промышленности
16:54 02.02.2026 (обновлено: 19:29 02.02.2026)
Путин рассказал о развитии химической промышленности
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий бизнеса, государства, регионов и науки для развития химической промышленности. РИА Новости, 02.02.2026
Путин рассказал о развитии химической промышленности

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий бизнеса, государства, регионов и науки для развития химической промышленности.
"Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию химической промышленности.
Путин отметил, что для решения этих задач запущен национальный проект "Новые материалы и химия".
"Он предполагает, что до 2030 года в России будут реализованы проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов. В их числе перспективные проекты в мало- и среднетоннажной химии", - добавил президент.
