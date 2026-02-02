Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по развитию химической промышленности - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 02.02.2026 (обновлено: 17:22 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/putin-2071758610.html
Путин провел совещание по развитию химической промышленности
Путин провел совещание по развитию химической промышленности - РИА Новости, 02.02.2026
Путин провел совещание по развитию химической промышленности
Владимир Путин на совещании, посвященном развитию химической промышленности, предложил обсудить способы повышения эффективности работы отечественного химпрома... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:52:00+03:00
2026-02-02T17:22:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071781467_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_916cabce609f4fbecd419c108655593e.jpg
https://ria.ru/20260127/rossiya-2070564092.html
https://ria.ru/20251111/resheniya-2054252371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании по развитию химической промышленности
Путин на совещании по развитию химической промышленности
2026-02-02T16:52
true
PT2M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071781467_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_666ce587aaf8e0dc1b0f85afbf6e54c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин провел совещание по развитию химической промышленности

Путин поручил координировать усилия государства и бизнеса для развития химпрома

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании, посвященном развитию химической промышленности, предложил обсудить способы повышения эффективности работы отечественного химпрома как на внутреннем, так и на мировом рынке.
"Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, востребованные не только в России, но и за рубежом", — отметил он.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года, 27 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов
27 января, 15:19
По словам президента, химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, а ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах. При этом Россия имеет хорошую ресурсную базу для дальнейшего развития этой отрасли.
В этой связи глава государства предложил участникам совещания обсудить перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции. Помимо этого, предприятия планируют масштабные инвестиции.
А чтобы обеспечить стратегическое развитие отрасли на годы вперед, необходим комплексный подход с координацией усилий бизнеса, государства, регионов и наших научных центров, подчеркнул Путин.
В России действует национальный проект "Новые материалы и химия", который очерчивает перспективы в этой сфере до 2030 года.
Производство химической продукции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли
11 ноября 2025, 17:42
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала