Путин провел совещание по развитию химической промышленности
02.02.2026
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
Путин провел совещание по развитию химической промышленности
Путин поручил координировать усилия государства и бизнеса для развития химпрома
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании, посвященном развитию химической промышленности, предложил обсудить способы повышения эффективности работы отечественного химпрома как на внутреннем, так и на мировом рынке.
"Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, востребованные не только в России, но и за рубежом", — отметил он.
По словам президента, химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, а ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах. При этом Россия имеет хорошую ресурсную базу для дальнейшего развития этой отрасли.
В этой связи глава государства предложил участникам совещания обсудить перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции. Помимо этого, предприятия планируют масштабные инвестиции.
А чтобы обеспечить стратегическое развитие отрасли на годы вперед, необходим комплексный подход с координацией усилий бизнеса, государства, регионов и наших научных центров, подчеркнул Путин.
В России действует национальный проект "Новые материалы и химия", который очерчивает перспективы в этой сфере до 2030 года.