16:51 02.02.2026 (обновлено: 16:58 02.02.2026)
Россия имеет хорошую ресурсную базу для развития химпрома, заявил Путин
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия имеет хорошую ресурсную базу для развития химической промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша задача - чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства... Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это у нас работало" - сказал Путин в ходе совещания по развитию химической промышленности.
Путин озвучил темы для обсуждения на совещании по развитию химпрома
Вчера, 16:56
 
