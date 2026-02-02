Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал распоряжение о российско-китайском сотрудничестве
16:29 02.02.2026
Путин подписал распоряжение о российско-китайском сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-27 годах
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-27 годах, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования провести в 2026 - 2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования", - говорится в документе.
Кабмину РФ поручено утвердить состав российской части оргкомитета по подготовке и проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Согласно указу, российской части оргкомитета поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, а также обеспечить координацию для подготовки и реализации мероприятий.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу
1 февраля, 18:47
 
