Путин подписал распоряжение о российско-китайском сотрудничестве

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-27 годах, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования провести в 2026 - 2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования", - говорится в документе.
Кабмину РФ поручено утвердить состав российской части оргкомитета по подготовке и проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Согласно указу, российской части оргкомитета поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, а также обеспечить координацию для подготовки и реализации мероприятий.