Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:22 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ptitsy-2071680504.html
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад - РИА Новости, 02.02.2026
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад
Подкармливать птиц в снегопад можно семенами подсолнечника, овсом, пшеницей и сушеными ягодами, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:22:00+03:00
2026-02-02T12:22:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761210235_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_4c69eb4c2d452890536defe776c6aa62.jpg
https://ria.ru/20251220/ptitsy-2060591565.html
https://ria.ru/20251124/pitanie-2057230697.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761210235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f266f08947411cca2780233e1ad79450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад

В Московском зоопарке посоветовали кормить птиц семечками подсолнечника и овсом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСиница у кормушки
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Синица у кормушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подкармливать птиц в снегопад можно семенами подсолнечника, овсом, пшеницей и сушеными ягодами, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Друзья, пока мы с вами наслаждаемся уютом в теплых квартирах, для городских птиц наступает трудное время. Обильные снегопады скрывают их естественный корм, и наша помощь может стать для них настоящим спасением. Каждый из нас способен на это маленькое, но важное дело", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Бачкова Наталья, Динамика и статика - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО
20 декабря 2025, 08:00
Она рассказала, чем можно и нужно кормить птиц. Среди подкормки семена подсолнечника, нежареные и несоленые - универсальный и любимый корм для многих видов. Также просо, овес, пшеница и другие крупы. Несоленое сало или мясо - отличный источник энергии для синиц и дятлов. Сушеные ягоды - рябина, боярышник, а также орехи, шишки.
"Чем кормить категорически нельзя: любые соленые продукты - сало, орешки, чипсы. Соль для птиц - яд. Черный ржаной хлеб - вызывает сильное брожение в желудке. Жареное, копченое, острое, испорченная еда со стола. Пшено, очищенное просо - может быть опасно из-за окисления жиров на поверхности", - добавила Акулова.
Гендиректор столичного зоосада также рассказала, как сделать кормушку за пять минут. "Вам понадобится обычная пластиковая бутылка - 1,5-2 литра. Прорежьте с двух сторон широкие окошки, чтобы птица могла залететь, оставьте бортик, чтобы корм не высыпался. Проделайте отверстие в крышке, проденьте бечевку - и готово. Разместите ее на балконе или на дереве во дворе, в безопасном от кошек месте", - отметила она.
В Лосином острове открылись столовые для птиц, белок и зайцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове"
24 ноября 2025, 18:33
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала