В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подкармливать птиц в снегопад можно семенами подсолнечника, овсом, пшеницей и сушеными ягодами, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Друзья, пока мы с вами наслаждаемся уютом в теплых квартирах, для городских птиц наступает трудное время. Обильные снегопады скрывают их естественный корм, и наша помощь может стать для них настоящим спасением. Каждый из нас способен на это маленькое, но важное дело", - написала Акулова в своем Telegram-канале

Она рассказала, чем можно и нужно кормить птиц. Среди подкормки семена подсолнечника, нежареные и несоленые - универсальный и любимый корм для многих видов. Также просо, овес, пшеница и другие крупы. Несоленое сало или мясо - отличный источник энергии для синиц и дятлов. Сушеные ягоды - рябина, боярышник, а также орехи, шишки.

"Чем кормить категорически нельзя: любые соленые продукты - сало, орешки, чипсы. Соль для птиц - яд. Черный ржаной хлеб - вызывает сильное брожение в желудке. Жареное, копченое, острое, испорченная еда со стола. Пшено, очищенное просо - может быть опасно из-за окисления жиров на поверхности", - добавила Акулова.