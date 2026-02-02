В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подкармливать птиц в снегопад можно семенами подсолнечника, овсом, пшеницей и сушеными ягодами, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Друзья, пока мы с вами наслаждаемся уютом в теплых квартирах, для городских птиц наступает трудное время. Обильные снегопады скрывают их естественный корм, и наша помощь может стать для них настоящим спасением. Каждый из нас способен на это маленькое, но важное дело", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, чем можно и нужно кормить птиц. Среди подкормки семена подсолнечника, нежареные и несоленые - универсальный и любимый корм для многих видов. Также просо, овес, пшеница и другие крупы. Несоленое сало или мясо - отличный источник энергии для синиц и дятлов. Сушеные ягоды - рябина, боярышник, а также орехи, шишки.
"Чем кормить категорически нельзя: любые соленые продукты - сало, орешки, чипсы. Соль для птиц - яд. Черный ржаной хлеб - вызывает сильное брожение в желудке. Жареное, копченое, острое, испорченная еда со стола. Пшено, очищенное просо - может быть опасно из-за окисления жиров на поверхности", - добавила Акулова.
Гендиректор столичного зоосада также рассказала, как сделать кормушку за пять минут. "Вам понадобится обычная пластиковая бутылка - 1,5-2 литра. Прорежьте с двух сторон широкие окошки, чтобы птица могла залететь, оставьте бортик, чтобы корм не высыпался. Проделайте отверстие в крышке, проденьте бечевку - и готово. Разместите ее на балконе или на дереве во дворе, в безопасном от кошек месте", - отметила она.
