Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета под Орском
Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета под Орском - РИА Новости, 02.02.2026
Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета под Орском
Транспортной прокуратурой начата проверка по факту крушения самолета в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета под Орском