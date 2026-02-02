Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета под Орском

"Транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения учебного самолета в Оренбургской области. По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени в районе поселка Джанаталап Оренбургской области допущено крушение учебного самолета Diamond 40", – рассказали в прокуратуре.