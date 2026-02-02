https://ria.ru/20260202/proisshestviya-2071621925.html
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона
Два мирных жителя погибли после удара дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T07:49:00+03:00
2026-02-02T07:49:00+03:00
2026-02-02T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
старый оскол
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
старый оскол
белгородская область
