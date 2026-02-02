Рейтинг@Mail.ru
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 02.02.2026 (обновлено: 08:39 02.02.2026)
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона - РИА Новости, 02.02.2026
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона
Два мирных жителя погибли после удара дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2026
2026
В Старом Осколе два человека погибли при атаке украинского дрона

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе

Пожар в частном доме в Старом Осколе после атаки украинского дрона
Пожар в частном доме в Старом Осколе после атаки украинского дрона - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Пожар в частном доме в Старом Осколе после атаки украинского дрона
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два мирных жителя погибли после удара дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте спасатели обнаружили тела двух человек", — написал он на платформе MAX.

При детонации другого беспилотника более чем в десяти квартирах выбило окна, поврежден автомобиль.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
