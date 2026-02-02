Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Приставы могут включить в опись имущества гражданина РФ домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина, рассказал РИА Новости юрист Илья Русяев.

"Приставы могут включить в опись имущества гражданина домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина. Это юридически возможно, потому что по Гражданскому кодексу к животным применяются общие правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено иное. При обращении взыскания на имущество должника судебный пристав производит опись имущества, принадлежащего должнику, и при необходимости изымает описанное имущество", - рассказал Русяев.

При этом закон об исполнительном производстве устанавливает перечень имущества, которое приставы взыскивать не могут. Юрист уточнил, что в список входят продукты питания, деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума должника, предметы обычной домашней обстановки, обихода, личного пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши.

"В перечне нет прямого упоминания животных, содержащихся как домашние питомцы", - отметил Русяев.

Юрист также рассказал, какие домашние животные защищены от изъятия, а какие, наоборот, ему подлежат.

"Исключение есть для скота, используемого для сельскохозяйственной деятельности или личного подсобного хозяйства. На такое имущество взыскание может быть обращено, но общая стоимость не может превышать сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Если у гражданина в собственности корова, коза, куры, пчёлы, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, они защищены от взыскания в указанных пределах. Домашние животные, такие как собаки, кошки, декоративные грызуны, птицы, аквариумные рыбки, содержащиеся не для хозяйственных целей, а в качестве компаньонов, формально под эту защиту не подпадают", - уточнил Русяев.

В то же время взыскание на обычных домашних животных происходит крайне редко по ряду причин, обратил внимание юрист. Первой причиной он назвал экономическую целесообразность, так как продажа животного на торгах требует времени, усилий и средств на содержание. Второй причиной стало отсутствие ликвидности, ибо спрос на животных с торгов низкий, так как покупатели предпочитают приобретать животных у заводчиков или в питомниках. Третьей причиной Русяев обозначил гуманитарные соображения, так как общественное мнение и правоприменительная практика учитывают эмоциональную связь между человеком и питомцем.

"Если у должника есть породистое животное высокой стоимости, например племенная собака или лошадь, зарегистрированная в соответствующих реестрах и имеющая документально подтвержденную ценность, риск включения такого животного в опись и реализации выше. В таких случаях животное рассматривается как актив, имеющий рыночную стоимость, сопоставимую с другим имуществом", - пояснил юрист.