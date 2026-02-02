Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 02.02.2026 (обновлено: 03:34 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/pristavy-2071608383.html
Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца
Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца - РИА Новости, 02.02.2026
Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца
Приставы могут включить в опись имущества гражданина РФ домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина, рассказал РИА Новости юрист... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T03:13:00+03:00
2026-02-02T03:34:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_7d687eae10baaa5ddc1b16f7c98680a4.jpg
https://ria.ru/20251114/shtraf-2054878756.html
https://ria.ru/20260117/dolg-2068454020.html
https://realty.ria.ru/20250411/dolzhnik-2010522157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_249:0:1752:1127_1920x0_80_0_0_56900d2b92309d3019cd6216994c7fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист предупредил о законном способе лишения и продажи домашнего питомца

РИА Новости: приставы могут изъять у должника питомца и продать его на аукционе

© РИА Новости / Геннадий АносовСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Геннадий Аносов
Судебные приставы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Приставы могут включить в опись имущества гражданина РФ домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина, рассказал РИА Новости юрист Илья Русяев.
"Приставы могут включить в опись имущества гражданина домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина. Это юридически возможно, потому что по Гражданскому кодексу к животным применяются общие правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено иное. При обращении взыскания на имущество должника судебный пристав производит опись имущества, принадлежащего должнику, и при необходимости изымает описанное имущество", - рассказал Русяев.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире
14 ноября 2025, 02:12
При этом закон об исполнительном производстве устанавливает перечень имущества, которое приставы взыскивать не могут. Юрист уточнил, что в список входят продукты питания, деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума должника, предметы обычной домашней обстановки, обихода, личного пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши.
"В перечне нет прямого упоминания животных, содержащихся как домашние питомцы", - отметил Русяев.
Юрист также рассказал, какие домашние животные защищены от изъятия, а какие, наоборот, ему подлежат.
"Исключение есть для скота, используемого для сельскохозяйственной деятельности или личного подсобного хозяйства. На такое имущество взыскание может быть обращено, но общая стоимость не может превышать сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Если у гражданина в собственности корова, коза, куры, пчёлы, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, они защищены от взыскания в указанных пределах. Домашние животные, такие как собаки, кошки, декоративные грызуны, птицы, аквариумные рыбки, содержащиеся не для хозяйственных целей, а в качестве компаньонов, формально под эту защиту не подпадают", - уточнил Русяев.
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши
17 января, 04:51
В то же время взыскание на обычных домашних животных происходит крайне редко по ряду причин, обратил внимание юрист. Первой причиной он назвал экономическую целесообразность, так как продажа животного на торгах требует времени, усилий и средств на содержание. Второй причиной стало отсутствие ликвидности, ибо спрос на животных с торгов низкий, так как покупатели предпочитают приобретать животных у заводчиков или в питомниках. Третьей причиной Русяев обозначил гуманитарные соображения, так как общественное мнение и правоприменительная практика учитывают эмоциональную связь между человеком и питомцем.
"Если у должника есть породистое животное высокой стоимости, например племенная собака или лошадь, зарегистрированная в соответствующих реестрах и имеющая документально подтвержденную ценность, риск включения такого животного в опись и реализации выше. В таких случаях животное рассматривается как актив, имеющий рыночную стоимость, сопоставимую с другим имуществом", - пояснил юрист.
Русяев порекомендовал хозяевам породистых животных переоформить права собственности на членов семьи или доверенных лиц до возбуждения исполнительного производства. При этом такие действия не должны нарушать права кредиторов, и если сделка будет признана мнимой или направленной на уклонение от исполнения обязательств, ее могут оспорить, предупредил юрист.
Рейд судебных приставов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Юристы рассказали, когда должник потеряет жилье при банкротстве в 2025 году
11 апреля 2025, 03:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала