В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб при столкновении легкового автомобиля и остановившегося на трассе в Приморье грузовика, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло в Надеждинском районе на автодороге А-370 "Уссури".
"Установлено, что 50-летний водитель автомашины Honda Freed Spike, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Уссурийска, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди грузовик SHACMAN. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. Один из них — годовалый ребенок — находился в детском удерживающем устройстве. Еще одна пассажирка Honda, 38-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель легкового авто имеет стаж вождения 28 лет, в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Движение на данном участке дороги не ограничено, на месте продолжают работать инспекторы ДПС. Проводится проверка.