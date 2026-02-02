Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 02.02.2026 (обновлено: 08:43 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/primore-2071626630.html
В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек
В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 02.02.2026
В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек
Три человека пострадали, один погиб при столкновении легкового автомобиля и остановившегося на трассе в Приморье грузовика, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T08:40:00+03:00
2026-02-02T08:43:00+03:00
происшествия
надеждинский район
владивосток
уссурийск
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260131/dtp-2071427019.html
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071604011.html
надеждинский район
владивосток
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, надеждинский район, владивосток, уссурийск, новый год
Происшествия, Надеждинский район, Владивосток, Уссурийск, Новый год
В Приморье в ДТП с грузовиком погиб человек

В Приморье при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб при столкновении легкового автомобиля и остановившегося на трассе в Приморье грузовика, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло в Надеждинском районе на автодороге А-370 "Уссури".
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП
31 января, 14:57
"Установлено, что 50-летний водитель автомашины Honda Freed Spike, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Уссурийска, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди грузовик SHACMAN. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. Один из них — годовалый ребенок — находился в детском удерживающем устройстве. Еще одна пассажирка Honda, 38-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель легкового авто имеет стаж вождения 28 лет, в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Движение на данном участке дороги не ограничено, на месте продолжают работать инспекторы ДПС. Проводится проверка.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
01:20
 
ПроисшествияНадеждинский районВладивостокУссурийскНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала