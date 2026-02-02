Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом - РИА Новости, 02.02.2026
21:20 02.02.2026
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом - РИА Новости, 02.02.2026
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом
Можайский городской суд Московской области приговорил заведующего районным бюро судебных экспертиз и двух его подчиненных к лишению свободы на срок от 7,5 до 10 РИА Новости, 02.02.2026
2026
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Можайский городской суд Московской области приговорил заведующего районным бюро судебных экспертиз и двух его подчиненных к лишению свободы на срок от 7,5 до 10 лет за организацию незаконной схемы обогащения и получение взяток, размер которых зависел от веса умершего, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно приговору, судмедэксперт, возглавлявший районное отделение бюро судебных экспертиз и патологоанатомическое отделение больницы, в сентябре 2023 года разработал схему по получению взяток от родственников умерших, распределил роли между подчиненными и распоряжался полученными деньгами. Медсестра морга и медрегистратор консультировали родственников о возможности не проводить вскрытие умершего для скорейшего захоронения. Также они брали деньги за санитарную обработку и подготовку тел усопших без документального оформления. Сумма одной взятки составляла от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в зависимости от веса умершего. Всего следствие выявило 42 преступных эпизода.
Кроме того, по версии обвинения, сотрудники морга по указанию заведующего не вносили сведения в журнал регистрации и учета тел, тем самым могли не проводить вскрытие даже в случаях, когда это являлось обязательным по закону.
«
"Суд признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы: судебно-медицинскому эксперту - на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, медицинской сестре - на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, медицинскому регистратору - на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе суда.
Суд признал фигурантов виновными в получении взяток организованной группой (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Кроме того, судмедэксперта признали виновным в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
В суде уточнили, что заведующий моргом вину не признал, объяснив, что люди сами отказывались от оформления квитанций, а деньги он оставлял себе, ни с кем не делясь. Остальные фигуранты вину признали частично.
"Виновность соучастников была доказана видеозаписями скрытой камеры, а также показаниями 59 свидетелей, допрошенных в суде", - добавили в пресс-службе.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
