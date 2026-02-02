Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 02.02.2026 (обновлено: 13:55 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/prigovor-2071706656.html
Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку
Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку - РИА Новости, 02.02.2026
Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку
Прокуратура обжаловала приговор Роману Вишняку, давшему показания на Чекалиных и осужденному на 2,5 года по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:54:00+03:00
2026-02-02T13:55:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecb2d40b18ed58fdad7bcca2ba6945f5.jpg
https://ria.ru/20260116/blinovskaya-2068403662.html
https://ria.ru/20260202/lerchek-2071618971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8c827831b29525c04c003069b365099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку

Прокуратура обжаловала приговор Вишняку, давшему показания на Чекалиных

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramРоман Вишняк в зале суда
Роман Вишняк в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор Роману Вишняку, давшему показания на Чекалиных и осужденному на 2,5 года по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора на приговор, вынесенный в отношении Вишняка", - сказал собеседник агентства.
Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов
16 января, 19:49
Прокурор запрашивал для него 4 года колонии со штрафом в миллион рублей. Защита просила учесть, что он признал вину и дал изобличающие показания в отношении других фигурантов. Сам Вишняк просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину. В ходе допроса он заявлял, что относится к Вишняку негативно, поскольку тот задолжал ему и его бывшей супруге более 200 миллионов рублей и "не возвращает уже 3 года под предлогом, что все активы вложены в американскую недвижимость". Он предположил, что Вишняк заключил досудебное соглашение, чтобы не возвращать долги.
Валерия Чекалина в суде заявляла, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Вину она не признает.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени
Вчера, 06:46
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала