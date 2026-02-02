Прокуратура обжаловала приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор Роману Вишняку, давшему показания на Чекалиных и осужденному на 2,5 года по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора на приговор, вынесенный в отношении Вишняка", - сказал собеседник агентства.

Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Прокурор запрашивал для него 4 года колонии со штрафом в миллион рублей. Защита просила учесть, что он признал вину и дал изобличающие показания в отношении других фигурантов. Сам Вишняк просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных . Чекалин в суде частично признал вину. В ходе допроса он заявлял, что относится к Вишняку негативно, поскольку тот задолжал ему и его бывшей супруге более 200 миллионов рублей и "не возвращает уже 3 года под предлогом, что все активы вложены в американскую недвижимость". Он предположил, что Вишняк заключил досудебное соглашение, чтобы не возвращать долги.

Валерия Чекалина в суде заявляла, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Вину она не признает.