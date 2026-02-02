https://ria.ru/20260202/pridorozhnoe-2071708759.html
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного
Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в Придорожном Запорожской области. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
Освобождение Придорожного в Запорожской области
МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном
