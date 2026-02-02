Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 02.02.2026
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного - РИА Новости, 02.02.2026
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного
Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в Придорожном Запорожской области. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
2026
Освобождение Придорожного в Запорожской области
МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном
Минобороны показало кадры освобождения Придорожного

МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в Придорожном Запорожской области.
В понедельник российское оборонное ведомство проинформировало, что подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области.
На опубликованных кадрах военные уничтожают технику и живую силу ВСУ, выбивая украинские подразделения из населенного пункта. На заключительных кадрах видео показаны российские бойцы, которые держат в руках флаги РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
