В Россию за год въехали более 120 тысяч граждан стран Балтии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 120 тысяч граждан прибалтийских республик въехали в Россию в прошлом году, несмотря на недружественные действия республик в отношении РФ, при этом каждый второй пересекал границу пешком, а треть приехала на автомобиле, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Литвы и Согласно имеющимся сведениям, с начала 2025 года в Россию въехали 121 848 граждан Латвии Эстонии . Половина из них в качестве цели визита указывала частную поездку, каждый четвертый - туризм. Кроме того, каждый второй пересекал границу пешком, треть приехала на автомобиле.

Чаще других среди граждан прибалтийских государств в Россию за прошлый год приезжали латыши - 46 261 человек, из них более 23 тысяч совершили частные визиты, 10 тысяч приехали в РФ в качестве обслуживающего персонала транспортных средств, 9 тысяч были туристами.

Из Эстонии в прошлом году в Россию приехали 45 909 человек, больше половины из них совершили частный визит, 13,5 тысячи граждан приезжали путешествовать. Из Литвы за указанный период приехали 29 678 человек, из них 17 тысяч - в частном порядке, 5,4 тысячи как персонал транспорта, более 4 тысяч - как туристы.