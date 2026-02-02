https://ria.ru/20260202/pribaltika-2071611248.html
В Россию за год въехали более 120 тысяч граждан стран Балтии
Более 120 тысяч граждан прибалтийских республик въехали в Россию в прошлом году, несмотря на недружественные действия республик в отношении РФ, при этом каждый... РИА Новости, 02.02.2026
В Россию за год въехали более 120 тысяч граждан стран Балтии
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 120 тысяч граждан прибалтийских республик въехали в Россию в прошлом году, несмотря на недружественные действия республик в отношении РФ, при этом каждый второй пересекал границу пешком, а треть приехала на автомобиле, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, с начала 2025 года в Россию
въехали 121 848 граждан Латвии
, Литвы
и Эстонии
. Половина из них в качестве цели визита указывала частную поездку, каждый четвертый - туризм. Кроме того, каждый второй пересекал границу пешком, треть приехала на автомобиле.
Чаще других среди граждан прибалтийских государств в Россию за прошлый год приезжали латыши - 46 261 человек, из них более 23 тысяч совершили частные визиты, 10 тысяч приехали в РФ в качестве обслуживающего персонала транспортных средств, 9 тысяч были туристами.
Из Эстонии в прошлом году в Россию приехали 45 909 человек, больше половины из них совершили частный визит, 13,5 тысячи граждан приезжали путешествовать. Из Литвы за указанный период приехали 29 678 человек, из них 17 тысяч - в частном порядке, 5,4 тысячи как персонал транспорта, более 4 тысяч - как туристы.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский
в интервью РИА Новости заявил, что Россия рассматривает действия прибалтийских стран по регламентированию административно-хозяйственной деятельности российских посольств как недружественные. Он также отметил, что в связи с этим Москва
оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов.