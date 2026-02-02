https://ria.ru/20260202/premiya-2071702116.html
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию. РИА Новости, 02.02.2026
Спикер сейма Польши Чажастый отказался поддержать Трампа на Нобелевской премии