Рейтинг@Mail.ru
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/premiya-2071702116.html
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 02.02.2026
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:32:00+03:00
2026-02-02T13:32:00+03:00
в мире
сша
польша
израиль
дональд трамп
мария корина мачадо
майк джонсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_242:0:2172:1086_1920x0_80_0_0_bd87da46685dd7a3241e1ee1bcc60c4e.jpg
https://ria.ru/20260130/premiya-2071325065.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068943571.html
сша
польша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_15:0:2360:1759_1920x0_80_0_0_ad21b4283bfe68c25b05613e4d010283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, израиль, дональд трамп, мария корина мачадо, майк джонсон, нато, оон
В мире, США, Польша, Израиль, Дональд Трамп, Мария Корина Мачадо, Майк Джонсон, НАТО, ООН
В Польше отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Спикер сейма Польши Чажастый отказался поддержать Трампа на Нобелевской премии

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию.
Ранее Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении президента США Дональда Трампа Нобелевской премией.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
30 января, 18:47
"Я не поддержу инициативу о Нобелевской премии для президента Трампа, так как он ее не заслуживает", - сказал Чажастый.
По его мнению, Трамп дестабилизирует ситуацию в международных организациях, проводя политику силы.
"Выстраивание США таких платформ, таких как Совет мира, является, по моему мнению, бессмысленным. Усиливать нужно Европейский союз, НАТО, ООН и себя. Президент Трамп, по моему мнению, дестабилизирует ситуацию в этих организациях, демонстрируя политику силы", - считает он.
Ранее в январе венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
20 января, 08:48
 
В миреСШАПольшаИзраильДональд ТрампМария Корина МачадоМайк ДжонсонНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала