Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин

Предприятия российского химпрома должны соответствовать высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2026
россия
