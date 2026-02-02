Рейтинг@Mail.ru
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2026
17:39 02.02.2026
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2026
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин
Предприятия российского химпрома должны соответствовать высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2026
экономика
россия
владимир путин
Новости
ru-RU
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин

Путин: предприятия химпрома должны соответствовать требованиям защиты экологии

Владимир Путин проводит совещание по развитию химической промышленности
Владимир Путин проводит совещание по развитию химической промышленности - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин проводит совещание по развитию химической промышленности
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предприятия российского химпрома должны соответствовать высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел совещание по развитию химической промышленности. По словам президента РФ, перед российскими властями стоит задача обеспечить уверенное развитие химпрома, и чтобы на мощной ресурсно-сырьевой базе РФ появлялись успешно работающие современные производства.
"Предприятия с квалифицированными кадрами и передовыми технологическими, энергосберегающими решениями, которые соответствуют высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия производит тысячи видов химической продукции, заявил Путин
Вчера, 17:02
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
