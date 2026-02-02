Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре

Суд установил, что 29-летняя жительница Уссурийска, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила трех малолетних детей в квартире без присмотра, из-за детской шалости трехлетнего ребенка загорелся диван. Двое детей погибли, здоровью трёхлетнего малыша причинен тяжкий вред.

"С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновной наказание по совокупности преступлений в виде двух лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении.