Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре - РИА Новости, 02.02.2026
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре
Жительница Приморья осуждена на два года и три месяца колонии-поселения за то, что оставила трех маленьких детей без присмотра дома, где двое малышей погибли в... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
