Рейтинг@Mail.ru
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/pozhar-2071722315.html
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре - РИА Новости, 02.02.2026
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре
Жительница Приморья осуждена на два года и три месяца колонии-поселения за то, что оставила трех маленьких детей без присмотра дома, где двое малышей погибли в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:36:00+03:00
2026-02-02T14:36:00+03:00
происшествия
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260202/administrator-2071635604.html
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Приморья получила срок за гибель детей при пожаре

Жительница Приморья получила два года колонии за гибель двух детей при пожаре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Жительница Приморья осуждена на два года и три месяца колонии-поселения за то, что оставила трех маленьких детей без присмотра дома, где двое малышей погибли в пожаре, сообщает прокуратура региона.
Пожар произошёл в ночь на 1 ноября 2025 года в приморском Уссурийске. По данным регионального главка МЧС, шестимесячного младенца и двухлетнего малыша спасти не удалось, трехлетнего ребенка без сознания госпитализировали.
Суд установил, что 29-летняя жительница Уссурийска, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила трех малолетних детей в квартире без присмотра, из-за детской шалости трехлетнего ребенка загорелся диван. Двое детей погибли, здоровью трёхлетнего малыша причинен тяжкий вред.
"С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновной наказание по совокупности преступлений в виде двух лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
Вчера, 09:46
 
ПроисшествияУссурийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала