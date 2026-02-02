Рейтинг@Mail.ru
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/polsha-2071773756.html
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
Польша готовится к поражению ключевых целей на территории России издалека, однако возмездие Москвы не заставит себя ждать, пишет Polityka. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:46:00+03:00
2026-02-02T17:46:00+03:00
в мире
россия
польша
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488901_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ca02d30184bd11ad6d1058f3f5dbc2a9.jpg
https://ria.ru/20260202/rossiya-2071744507.html
https://ria.ru/20260202/kallas-2071683709.html
https://ria.ru/20260202/es-2071741750.html
россия
польша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488901_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a649fa9243b895c4587ee5bf43a5d6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, москва, владимир путин, нато
В мире, Россия, Польша, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией

Polityka: Польша планирует бить по России издалека, но не готова к возмездию

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Польша готовится к поражению ключевых целей на территории России издалека, однако возмездие Москвы не заставит себя ждать, пишет Polityka.
"Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. <…> Нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, <…> тот ошибается", — говорится в материале.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вчера, 15:56
По словам автора статьи, польским штабистам следует подумать о создании убежищ и для себя, и для лидеров государства, если они продолжают "грезить об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России".
Ранее в январе The Washington Post cо ссылкой на экспертов сообщила, что Польша годами вела подготовку к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к современным конфликтам.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Вчера, 12:31
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ЕС опубликовал регламент о запрете импорта газа из России
Вчера, 15:47
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияПольшаМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала