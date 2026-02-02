МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Польша готовится к поражению ключевых целей на территории России издалека, однако возмездие Москвы не заставит себя ждать, пишет Polityka.
"Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. <…> Нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, <…> тот ошибается", — говорится в материале.
По словам автора статьи, польским штабистам следует подумать о создании убежищ и для себя, и для лидеров государства, если они продолжают "грезить об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России".
Ранее в январе The Washington Post cо ссылкой на экспертов сообщила, что Польша годами вела подготовку к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к современным конфликтам.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
