В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США
Сотрудники польской полиции задержали подозреваемого в причастности к международным преступлениям, включая "мошенничество и взяточничество при выполнении... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
сша
нато
фбр
министерство обороны сша
В мире, США, НАТО, ФБР, Министерство обороны США
