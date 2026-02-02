Рейтинг@Mail.ru
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США - РИА Новости, 02.02.2026
13:52 02.02.2026
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США - РИА Новости, 02.02.2026
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США
Сотрудники польской полиции задержали подозреваемого в причастности к международным преступлениям, включая "мошенничество и взяточничество при выполнении... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:52:00+03:00
2026-02-02T13:52:00+03:00
в мире
сша
нато
фбр
министерство обороны сша
сша
в мире, сша, нато, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, НАТО, ФБР, Министерство обороны США
В Польши задержали подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США

ЦСУ задержала в Польше подозреваемого в махинациях с контрактами для НАТО и США

Польская полиция
Польская полиция
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники польской полиции задержали подозреваемого в причастности к международным преступлениям, включая "мошенничество и взяточничество при выполнении контрактов для НАТО и правительства США", сообщило Центральное следственное управление (ЦСУ).
Как сообщила пресс-служба ЦСУ, подозреваемый арестован в Свентокшиском воеводстве по запросу окружной прокуратуры в Кельце и американской стороны. "В рамках операции сотрудники ЦСУ провели обыски в зданиях и помещениях, используемых задержанным. Целью этих мероприятий было обнаружение и изъятие предметов, указанных в ордере прокуратуры", — говорится в заявлении.
Операции проводились при содействии сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы уголовных расследований Министерства обороны США (DCIS) в рамках международной правовой помощи. В ходе обысков, среди прочего, было изъято электронное оборудование, принадлежащее задержанному.
Задержанный, Ральф Г., имеет польское и немецкое гражданство. Он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному США, по факту мошенничества и активного и пассивного подкупа при выполнении контрактов для НАТО и правительства США. Он будет экстрадирован в Соединенные Штаты.
В миреСШАНАТОФБРМинистерство обороны США
 
 
