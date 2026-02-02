Рейтинг@Mail.ru
В Польше из-за морозов погибли более 50 человек - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/polsha-2071602343.html
В Польше из-за морозов погибли более 50 человек
В Польше из-за морозов погибли более 50 человек - РИА Новости, 02.02.2026
В Польше из-за морозов погибли более 50 человек
Более 50 человек погибли в Польше с начала зимы из-за низких температур, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:54:00+03:00
2026-02-02T00:54:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850101109_0:165:1920:1245_1920x0_80_0_0_f128172c1f90020d9bbde0ceb8b1cd35.jpg
https://ria.ru/20260126/ssha-2070260145.html
https://ria.ru/20260125/ssha-2070224253.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850101109_0:0:1696:1272_1920x0_80_0_0_d0977afcdda65fc3c4768fea9c2c8f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше из-за морозов погибли более 50 человек

В Польше с начала зимы из-за морозов погибли более 50 человек

© Pixabay / Dariusz Robert DrewnickiГоры Татры, Польша
Горы Татры, Польша - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Pixabay / Dariusz Robert Drewnicki
Горы Татры, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Более 50 человек погибли в Польше с начала зимы из-за низких температур, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский.
"Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения", - сказал Щепаньский.
Снег в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
26 января, 09:50
Он уточнил, что часто жертвами мороза становятся люди, проживающие в заброшенных домах.
"В очередной раз мы призываем всех, чтобы люди, находящиеся в заброшенных строениях, переселялись в места, где температура выше", - сказал замминистра.
Он добавил, что наступающая ночь будет в Польше самой холодной с начала зимы.
"Впереди у нас самая холодная ночь. По нашим оценкам, в Сувалках (северо-запад Польши) температура может опуститься до минус 29 градусов", - сказал Щепаньский.
Снегопад в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США минимум семь человек умерли от морозов, сообщает CNN
25 января, 23:39
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала