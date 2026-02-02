В Польше из-за морозов погибли более 50 человек

ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Более 50 человек погибли в Польше с начала зимы из-за низких температур, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский.

"Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения", - сказал Щепаньский.

Он уточнил, что часто жертвами мороза становятся люди, проживающие в заброшенных домах.

"В очередной раз мы призываем всех, чтобы люди, находящиеся в заброшенных строениях, переселялись в места, где температура выше", - сказал замминистра.

Он добавил, что наступающая ночь будет в Польше самой холодной с начала зимы.