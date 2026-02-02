Рейтинг@Mail.ru
01:45 02.02.2026 (обновлено: 10:46 02.02.2026)
На Камчатке пропали восемь человек, в том числе трое детей
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, камчатский край, пущино, камчатка
Происшествия, Камчатский край, Пущино, Камчатка
© Фото : ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском краеПоиски туристов на Пущинских горячих источниках
Поиски туристов на Пущинских горячих источниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае
Поиски туристов на Пущинских горячих источниках
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребенка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время, к 1 февраля, не вернулись", — проинформировал он в ВК.
На поиски выехали сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД".
Лебедев добавил, что родственники пропавших пытались добраться до места своими силами, но не смогли из-за сложных погодных условий. По предварительным данным, причиной задержки группы могли стать обильные снегопады, значительно затруднившие путь: от поселка Пущино до источников около 20 километров.
Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.
Заголовок открываемого материала