В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2026
15:01 02.02.2026 (обновлено: 15:16 02.02.2026)
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье
московская область (подмосковье), россия, новый год
Московская область (Подмосковье), Россия, Новый год
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье

МЧС: в Подмосковье с 3 по 6 февраля ожидается холодная погода

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили о холодной погоде со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы 3-6 февраля в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области.
"С 3 февраля 2026 года по 6 февраля 2026 года на территории Московской области ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик
Московская область (Подмосковье)РоссияНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
