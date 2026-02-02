https://ria.ru/20260202/pogoda-2071730397.html
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье
Спасатели предупредили о холодной погоде со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы 3-6 февраля в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 02.02.2026
В МЧС предупредили о холодной погоде 3-6 февраля в Подмосковье
МЧС: в Подмосковье с 3 по 6 февраля ожидается холодная погода