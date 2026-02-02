Рейтинг@Mail.ru
07:57 02.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник

РИА Новости: температура в Москве опустилась до минус 21,8 градуса

Трамвай в зимней Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Температура воздуха ночью в Москве опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра застыл на отметке минус 20,5 градуса, в Тушино минус 21,8 градуса, на Балчуге минус 19,5 градуса. Климатическая ночная норма февраля составляет минус 11,1 градуса", - рассказал Тишковец.
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
Он отметил, что в Подмосковье под утро было от минус 19,6 градуса в Талдоме до минус 26,3 градуса в Серпухове. В Рязанской области было до минус 25 - минус 28 градусов.
"Аномальные морозы сохранятся до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло", - добавил синоптик.
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
