Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Температура воздуха ночью в Москве опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Аномальные морозы сохранятся до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло", - добавил синоптик.