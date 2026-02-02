Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования
10:28 02.02.2026 (обновлено: 10:32 02.02.2026)
В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования
В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования - РИА Новости, 02.02.2026
В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования
Задерживаются 20 поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, москва, владивосток, кировская область, федеральная пассажирская компания, ржд, горьковская железная дорога
Происшествия, Москва, Владивосток, Кировская область, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Горьковская железная дорога
В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования

В Кировской области из-за схода вагонов задерживаются 20 поездов

Последствия схода 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово.
Последствия схода 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Центральное МСУТ СК России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Задерживаются 20 поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда.
28 января, 16:00
Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов
Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов
28 января, 16:00
"О движении поездов, задержанных в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области… В настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования", - говорится в сообщении ФПК.
В частности, 9 поездов следуют измененным маршрутом: № 91 Северобайкальск – Москва, № 1 Владивосток – Москва, № 31 Киров – Москва, № 11 Новый Уренгой – Москва, № 311 Воркута – Нижний Новгород, № 9 Владивосток – Москва, № 131 Ижевск – Санкт-Петербург, № 2 Владивосток – Москва, № 290 Нижний Новгород – Котлас.
Для перевозки пассажиров назначены резервные составы.
"Обо всех изменениях информируем пассажиров по смс. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения", - отмечает ФПК.
Поезд - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов
24 января, 06:10
 
ПроисшествияМоскваВладивостокКировская областьФедеральная пассажирская компанияРЖДГорьковская железная дорога
 
 
