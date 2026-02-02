В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Задерживаются 20 поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).

"Обо всех изменениях информируем пассажиров по смс. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения", - отмечает ФПК.