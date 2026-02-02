В Кировской области задерживаются 20 поездов дальнего следования

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Задерживаются 20 поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда.
"О движении поездов, задержанных в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области… В настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования", - говорится в сообщении ФПК.
В частности, 9 поездов следуют измененным маршрутом: № 91 Северобайкальск – Москва, № 1 Владивосток – Москва, № 31 Киров – Москва, № 11 Новый Уренгой – Москва, № 311 Воркута – Нижний Новгород, № 9 Владивосток – Москва, № 131 Ижевск – Санкт-Петербург, № 2 Владивосток – Москва, № 290 Нижний Новгород – Котлас.
Для перевозки пассажиров назначены резервные составы.
"Обо всех изменениях информируем пассажиров по смс. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения", - отмечает ФПК.