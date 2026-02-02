Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области, где сошли вагоны, организовали резервные поезда - РИА Новости, 02.02.2026
00:47 02.02.2026
В Кировской области, где сошли вагоны, организовали резервные поезда
В Кировской области, где сошли вагоны, организовали резервные поезда - РИА Новости, 02.02.2026
В Кировской области, где сошли вагоны, организовали резервные поезда
Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:47:00+03:00
2026-02-02T00:47:00+03:00
происшествия
нижний новгород
москва
новый уренгой
федеральная пассажирская компания
горьковская железная дорога
кировская область
нижний новгород
москва
новый уренгой
кировская область
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
происшествия, нижний новгород, москва, новый уренгой, федеральная пассажирская компания, горьковская железная дорога, кировская область
Происшествия, Нижний Новгород, Москва, Новый Уренгой, Федеральная пассажирская компания, Горьковская железная дорога, Кировская область
В Кировской области, где сошли вагоны, организовали резервные поезда

В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
18 января, 08:38
"Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород - Москва назначен резервный поезд: №11 Нижний Новгород - Москва отправлением из Нижнего Новгорода в 3.36 мск 2 февраля", - говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск-Москва и №31 Киров-Москва.
Также для перевозки пассажиров на участке Галич-Москва назначен резервный поезд, который отправляется в 2.30 мск 2 февраля: поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №1 Владивосток-Москва.
Кроме того, на участке Котельнич - Нижний Новгород назначен поезд №909 "Ласточка", он проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездами №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №31 Киров-Москва.
Также поезд назначен на участке Киров-Котлас. "Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №290 Нижний Новгород - Котлас", - добавляется в сообщении компании.
Место происшествия, где четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи
22 января, 03:46
 
ПроисшествияНижний НовгородМоскваНовый УренгойФедеральная пассажирская компанияГорьковская железная дорогаКировская область
 
 
