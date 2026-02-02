В Ростовской области трое подростков попали в больницу после курения вейпов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Трое подростков в Ростовской области за последние полгода попали в больницу с пневмониями после курения вейпов, сообщило министерство здравоохранения региона.

"С августа прошлого года в Центр анестезиологии и реанимации ГБУ РО " ОДКБ " по экстренным показаниям были госпитализированы трое детей с тяжёлыми пневмониями, связанными с использованием вейпов. Все пациенты поступили в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что у одного 16-летнего подростка была выраженная дыхательная недостаточность, потребовавшая проведения искусственной вентиляции лёгких. В одном из случаев развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония (EVALI), что потребовало хирургического вмешательства.