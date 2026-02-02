Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Участники СВО и их семьи могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки, включая помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки (медицинская и психологическая помощь, выплаты, бесплатные протезы и ортопедические изделия, путевки в санатории, газификация, кредитные каникулы, 50% компенсации за ЖКУ и так далее), действуют 36 региональных. Это помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, детям участников СВО предоставляется внеочередное зачисление и освобождение от платы в детском саду, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также продленка, кружки, секции. Родители и супруги участников спецоперации могут получить бесплатные социальные услуги на дому, первоочередное направление в пансионат, психологическую и юридическую помощь, пройти реабилитацию в социально-оздоровительном центре, а также воспользоваться правом на получение социальной газификации.