Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки
Новости Подмосковья
 
16:44 02.02.2026 (обновлено: 16:45 02.02.2026)
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки
Участники СВО и их семьи могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки, включая помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, РИА Новости, 02.02.2026
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки

Для участников СВО и их семей из Подмосковья доступны 36 областных мер поддержки

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Участники СВО и их семьи могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки, включая помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки (медицинская и психологическая помощь, выплаты, бесплатные протезы и ортопедические изделия, путевки в санатории, газификация, кредитные каникулы, 50% компенсации за ЖКУ и так далее), действуют 36 региональных. Это помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, детям участников СВО предоставляется внеочередное зачисление и освобождение от платы в детском саду, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также продленка, кружки, секции. Родители и супруги участников спецоперации могут получить бесплатные социальные услуги на дому, первоочередное направление в пансионат, психологическую и юридическую помощь, пройти реабилитацию в социально-оздоровительном центре, а также воспользоваться правом на получение социальной газификации.
"И президент неоднократно подчёркивал, и мы видим большой запрос семей на то, что важно нашим героям – и тем, кто служит, и кто уже вернулся. Почти четыре года мы ведём эту работу. У нас сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей – всё это должно предоставляться максимально быстро, чётко, в комфортном для заявителя режиме", - сказал губернатор области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Терморегулятор в квартире в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Заголовок открываемого материала