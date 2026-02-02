https://ria.ru/20260202/podmoskove-2071754912.html
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки - РИА Новости, 02.02.2026
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки
Участники СВО и их семьи могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки, включая помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:44:00+03:00
2026-02-02T16:44:00+03:00
2026-02-02T16:45:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055550486_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_510b7bad6d01bbf9888b6748ebdce728.jpg
https://ria.ru/20260126/dogovor-2070369948.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055550486_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_faf5d5cbd988ee7d590ffa4dd262b328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Участники СВО могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки
Для участников СВО и их семей из Подмосковья доступны 36 областных мер поддержки
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Участники СВО и их семьи могут получить в Подмосковье 36 региональных мер поддержки, включая помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки (медицинская и психологическая помощь, выплаты, бесплатные протезы и ортопедические изделия, путевки в санатории, газификация, кредитные каникулы, 50% компенсации за ЖКУ и так далее), действуют 36 региональных. Это помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, детям участников СВО предоставляется внеочередное зачисление и освобождение от платы в детском саду, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также продленка, кружки, секции. Родители и супруги участников спецоперации могут получить бесплатные социальные услуги на дому, первоочередное направление в пансионат, психологическую и юридическую помощь, пройти реабилитацию в социально-оздоровительном центре, а также воспользоваться правом на получение социальной газификации.
"И президент неоднократно подчёркивал, и мы видим большой запрос семей на то, что важно нашим героям – и тем, кто служит, и кто уже вернулся. Почти четыре года мы ведём эту работу. У нас сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей – всё это должно предоставляться максимально быстро, чётко, в комфортном для заявителя режиме", - сказал губернатор области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.