В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого - РИА Новости, 02.02.2026
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний... РИА Новости, 02.02.2026
лыткарино
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
В подмосковном Лыткарино подросток случайно подстрелил знакомого
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе
подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что с ранением глаза доставлен в больницу и госпитализирован 16-летний подросток.
"По предварительной информации, находясь в туалетной комнате в торгово-развлекательном комплексе на улице Парковая, 14-летний местный житель, демонстрируя сигнальное пусковое устройство, совершил непроизвольный выстрел в сторону пострадавшего, причинив телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полицейские установили и опросили в присутствии законных представителей всех участников инцидента. Отмечается, что семьи ранее в поле зрения полиции не попадали, жалоб не поступало.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.