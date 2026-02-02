Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
12:48 02.02.2026
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого - РИА Новости, 02.02.2026
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого
Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний...
2026-02-02T12:48:00+03:00
2026-02-02T12:48:00+03:00
происшествия
лыткарино
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
похищение подростка в красноярске
лыткарино
происшествия, лыткарино, министерство внутренних дел рф (мвд россии), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Лыткарино, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Похищение подростка в Красноярске
В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого

В подмосковном Лыткарино подросток случайно подстрелил знакомого

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что с ранением глаза доставлен в больницу и госпитализирован 16-летний подросток.
Сотрудник СК на месте убийства - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
Вчера, 11:27
"По предварительной информации, находясь в туалетной комнате в торгово-развлекательном комплексе на улице Парковая, 14-летний местный житель, демонстрируя сигнальное пусковое устройство, совершил непроизвольный выстрел в сторону пострадавшего, причинив телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полицейские установили и опросили в присутствии законных представителей всех участников инцидента. Отмечается, что семьи ранее в поле зрения полиции не попадали, жалоб не поступало.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Благовещенске задержали подозреваемого в афере с похищением подростка
Вчера, 12:37
 
