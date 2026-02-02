В Подмосковье подросток случайно подстрелил знакомого

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний пострадавший госпитализирован, сообщили в Подросток непроизвольно выстрелил в сторону знакомого, демонстрируя сигнальное устройство в туалете торгово-развлекательного комплекса в Лыткарино, 16-летний пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что с ранением глаза доставлен в больницу и госпитализирован 16-летний подросток.

"По предварительной информации, находясь в туалетной комнате в торгово-развлекательном комплексе на улице Парковая, 14-летний местный житель, демонстрируя сигнальное пусковое устройство, совершил непроизвольный выстрел в сторону пострадавшего, причинив телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Полицейские установили и опросили в присутствии законных представителей всех участников инцидента. Отмечается, что семьи ранее в поле зрения полиции не попадали, жалоб не поступало.