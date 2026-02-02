Рейтинг@Mail.ru
14:50 02.02.2026
Подъемник в подмосковном парке "Степаново" находится на диагностике
Подъемник в подмосковном парке "Степаново" находится на диагностике
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подъемник в подмосковном спортивном парке "Волен-Степаново" находится на диагностике и не работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости на горячей линии парка.
"К сожалению, подъемник сейчас не работает в штатном режиме. Он сейчас находится на диагностике", - рассказали на горячей линии парка.
В субботу пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, где на подъёмнике застряли 50 человек. Позднее на горячей линии парка "Волен-Степаново" сообщили РИА Новости, что всех гостей эвакуировали, пострадавших нет.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново
1 февраля, 13:56
 
