Подъемник в подмосковном парке "Степаново" находится на диагностике
Подъемник в подмосковном спортивном парке "Волен-Степаново" находится на диагностике и не работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости на горячей линии... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
2026
