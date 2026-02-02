Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 02.02.2026 (обновлено: 15:39 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/peskov-2071706363.html
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине - РИА Новости, 02.02.2026
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов, сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:53:00+03:00
2026-02-02T15:39:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260131/rossiya-2071330859.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине

Песков не стал дополнять свои слова о сроках энергетического перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов, сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было сказано ранее, напомнив, что речь шла о 1 февраля.
"Мне нечего добавить, к тому, что я сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о 1 февраля", - сказал Песков.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение"
31 января, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала