https://ria.ru/20260202/peskov-2071706363.html
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине - РИА Новости, 02.02.2026
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов, сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:53:00+03:00
2026-02-02T13:53:00+03:00
2026-02-02T15:39:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260131/rossiya-2071330859.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Песков не стал дополнять свои слова о сроках энергетического перемирия