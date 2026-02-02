Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов, сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было сказано ранее, напомнив, что речь шла о 1 февраля.