Песков назвал химическую промышленность важным сектором экономики
Химическая промышленность является важным сектором российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:06:00+03:00
дмитрий песков
экономика
россия
россия
