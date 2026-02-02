https://ria.ru/20260202/peskov-2071693163.html
Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, заявил Песков
Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, заявил Песков
Позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна, Россия сохраняет открытость к переговорам, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:05:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
мирный план сша по украине
дмитрий песков
2026
Позиция России по урегулированию на Украине последовательна, заявил Песков
Песков: позиция России по урегулированию на Украине последовательна