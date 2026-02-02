https://ria.ru/20260202/peskov-2071692664.html
Песков: европейцы инициировали прекращение отношений между Россией и ЕС
Песков: европейцы инициировали прекращение отношений между Россией и ЕС - РИА Новости, 02.02.2026
Песков: европейцы инициировали прекращение отношений между Россией и ЕС
Инициатором обнуления любых видов общения между РФ и Европой были европейцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:03:00+03:00
2026-02-02T13:03:00+03:00
2026-02-02T13:08:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
евросоюз
россия
европа
Песков: европейцы инициировали прекращение отношений между Россией и ЕС
