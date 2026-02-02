Рейтинг@Mail.ru
12:56 02.02.2026 (обновлено: 13:00 02.02.2026)
Россия продолжает контакты по ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия продолжает контакты по ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия продолжает контакты по ситуации вокруг Ирана, заявил Песков

Песков: Россия продолжает контакты со всеми сторонами по ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
 
