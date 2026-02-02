Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков

«

"Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они, в целом, концептуальные с двух сторон - и от Дмитриева, и от Уиткоффа (спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа - ред.). Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры", - сказал Песков журналистам, комментируя визит Дмитриева в Майами.