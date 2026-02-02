Рейтинг@Mail.ru
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/peskov-2071690522.html
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков
Никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:55:00+03:00
2026-02-02T12:55:00+03:00
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:983:2048:2135_1920x0_80_0_0_9a5410201c3582f01beb932aaa7ef581.jpg
https://ria.ru/20260131/dmitriev-2071470823.html
майами
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:812:2049:2348_1920x0_80_0_0_b82ed5cbcced20850374b96c6e0e32f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майами, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Майами, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков

Песков: обе стороны оценивают переговоры Дмитриева в Майами как позитивные

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они, в целом, концептуальные с двух сторон - и от Дмитриева, и от Уиткоффа (спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа - ред.). Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры", - сказал Песков журналистам, комментируя визит Дмитриева в Майами.
В субботу Дмитриев отправился на встречу с американской делегацией в Майами.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Дмитриев назвал дискуссию с США продуктивной
31 января, 20:24
 
МайамиРоссияСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала