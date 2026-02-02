https://ria.ru/20260202/peskov-2071690522.html
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков
Никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:55:00+03:00
2026-02-02T12:55:00+03:00
2026-02-02T12:55:00+03:00
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:983:2048:2135_1920x0_80_0_0_9a5410201c3582f01beb932aaa7ef581.jpg
https://ria.ru/20260131/dmitriev-2071470823.html
майами
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:812:2049:2348_1920x0_80_0_0_b82ed5cbcced20850374b96c6e0e32f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Майами, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет, заявил Песков
Песков: обе стороны оценивают переговоры Дмитриева в Майами как позитивные