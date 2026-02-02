Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли
12:51 02.02.2026 (обновлено: 15:23 02.02.2026)
Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перенос новой встречи по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков участников. РИА Новости, 02.02.2026
Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перенос новой встречи по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков участников.
"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон", — сказал он.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
1 февраля, 01:19
Новые даты встречи — 4-5 февраля. По мнению представителя Кремля, урегулирование конфликта на Украине — сложный и разновекторный процесс: по некоторым вопросам сторонам удалось найти точки соприкосновения, однако остались и те, где мнения не совпадают. Тем не менее Россия сохраняет открытость к переговорам и готова продолжить работу.
Говоря о встрече на высшем уровне, Песков подчеркнул, что ее проведение возможно только в Москве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
31 января, 11:30

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры изначально были запланированы на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:56
 
