Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перенос новой встречи по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков участников.
"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон", — сказал он.
Новые даты встречи — 4-5 февраля. По мнению представителя Кремля, урегулирование конфликта на Украине — сложный и разновекторный процесс: по некоторым вопросам сторонам удалось найти точки соприкосновения, однако остались и те, где мнения не совпадают. Тем не менее Россия сохраняет открытость к переговорам и готова продолжить работу.
Мирный процесс по Украине
В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры изначально были запланированы на 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
