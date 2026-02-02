"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины

В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.