"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Владимир Зеленский остался практически без союзников, поскольку роль Европы в переговорном процессе по урегулированию на Украине ничтожно мала, заявил бывший... РИА Новости, 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины

Макговерн: Зеленский остался один, поскольку ЕС не играет роли в переговорах

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский остался практически без союзников, поскольку роль Европы в переговорном процессе по урегулированию на Украине ничтожно мала, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"ЕС не играет никакой роли в переговорах. Я имею в виду, что их уже несколько месяцев отодвигают на второй план. Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить", — сказал он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вчера, 15:56
По словам экс-аналитика ЦРУ, глава киевского режима остался "практически один", поскольку на помощь со стороны Европы полагаться нет смысла.

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
Вчера, 17:46
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию, заявил МИД
Вчера, 20:09
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
