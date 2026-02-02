МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский остался практически без союзников, поскольку роль Европы в переговорном процессе по урегулированию на Украине ничтожно мала, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"ЕС не играет никакой роли в переговорах. Я имею в виду, что их уже несколько месяцев отодвигают на второй план. Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить", — сказал он.
Мирный процесс по Украине
В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.