ЕАЭС ведет переговоры о торговле с Индией
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 02.02.2026
