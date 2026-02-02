Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС ведет переговоры о торговле с Индией
14:37 02.02.2026 (обновлено: 15:00 02.02.2026)
ЕАЭС ведет переговоры о торговле с Индией
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 02.02.2026
ЕАЭС ведет переговоры о торговле с Индией

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он напомнил, что сегодня у ЕАЭС есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. В прошлом году три таких соглашения были также подписаны с Монголией, ОАЭ, Индонезией.
"Сегодня наш рынок, к которому наши товаропроизводители имеют доступ, - это порядка 730 миллионов человек. Конечно же, мы ведем переговоры и расширяем эти возможности. Идут переговоры с Индией, есть также в планах проведение переговоров с Иорданией, рассматриваем ряд африканских государств. В том числе есть мысли относительно Пакистана. Ну вот сегодня основные переговоры ведутся с Индией", - сказал Оверчук.
В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин выступает на брифинге в Москве. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году
30 января, 14:53
 
