"Перегнул палку": На Западе удивились новому требованию Зеленского к России - РИА Новости, 02.02.2026
04:12 02.02.2026
"Перегнул палку": На Западе удивились новому требованию Зеленского к России
Требования Владимира Зеленского признать от России его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
москва
киев
россия
москва
киев
в мире, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине, москва, киев
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Москва, Киев
"Перегнул палку": На Западе удивились новому требованию Зеленского к России

Junge Welt: Зеленский перегнул палку на переговорах с Россией и США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского признать от России его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима, пишет немецкая газета Junge Welt.
«

"Зеленский требует от России, прежде чем будут достигнуты какие-либо соглашения, отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году и что он, следовательно, является "просроченным президентом", <…> с которым не о чем вести переговоры", — указывается в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли, что случилось с Зеленским
03:16
03:16
По словам автора статьи, подобные действия главы киевского режима направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, Зеленский в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.
«
"Этим Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надежных гарантий безопасности. <…> Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. <…> Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть", — отмечает он.
Накануне Зеленский предпринял попытку отложить переговоры с Россией на несколько дней. Изначально первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была запланирована на 1 февраля. Тем не менее после доклада украинской делегации в Киеве заявили о новых датах переговоров: 4 и 5 февраля.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
Вчера, 06:13
Вчера, 06:13
 
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Москва, Киев
 
 
