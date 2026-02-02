В ЕР учредили совет по инновационному развитию

Рейтинг@Mail.ru
04:38 02.02.2026
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет по инновационному и технологическому развитию учредили в "Единой России", его председателем стал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе партии.
"В "Единой России" учредили совет по инновационному и технологическому развитию", - пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЕР.
Как рассказали в пресс-службе партии, председателем совета стал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, секретарем - руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором - руководитель фонда "Технологии будущего", финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Илья Семин.
Как уточнили РБК в ЕР, совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет "формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии".
РоссияДмитрий БакановЕдиная РоссияРоскосмосРБК (медиагруппа)
 
 
