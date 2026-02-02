https://ria.ru/20260202/palestina-2071734233.html
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас назначил выборы в палестинский национальный совет (парламент) на 1 ноября, передает агентство WAFA. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
палестина
махмуд аббас
рамаллах
фатх
организация освобождения палестины
хамас
палестина
рамаллах
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Рамаллах, ФАТХ, Организация освобождения Палестины, ХАМАС
