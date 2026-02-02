Рейтинг@Mail.ru
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
15:23 02.02.2026 (обновлено: 17:53 02.02.2026)
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас назначил выборы в палестинский национальный совет (парламент) на 1 ноября, передает агентство WAFA. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:23:00+03:00
2026-02-02T17:53:00+03:00
в мире
палестина
махмуд аббас
рамаллах
фатх
организация освобождения палестины
хамас
палестина
рамаллах
2026
Махмуд Аббас назначил дату проведения выборов в парламент Палестины

Махмуд Аббас назначил проведение выборов в парламент Палестины 1 ноября

КАИР, 2 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас назначил выборы в палестинский национальный совет (парламент) на 1 ноября, передает агентство WAFA.
"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас издал президентский указ, призывающий палестинский народ на родине и диаспоры принять участие в выборах в палестинский национальный совет 1 ноября 2026 года", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, Аббас постановил провести 14 мая в Рамаллахе восьмую всеобщую конференцию Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).
Палестинский национальный совет - законодательный орган Организации освобождения Палестины, в него входит большинство палестинских партий и движений, кроме ХАМАС и ряда других исламистских группировок. Национальный совет представляет палестинский народ во всех местах его нахождения - на родине и за ее пределами - и фактически исполняет функции парламента.
В мире Палестина Махмуд Аббас Рамаллах ФАТХ Организация освобождения Палестины ХАМАС
 
 
