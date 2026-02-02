https://ria.ru/20260202/ospa-2071749312.html
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем - РИА Новости, 02.02.2026
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под строгим контролем, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:12:00+03:00
2026-02-02T16:12:00+03:00
2026-02-02T16:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dbda45fd0946974d8af406dc61de7218.jpg
https://ria.ru/20260202/ospa-2071696325.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:2608:1955_1920x0_80_0_0_18346bcc4532abf9ab24f32fbd45b968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем
Роспотребнадзор: заболевший оспой обезьян находится под строгим контролем