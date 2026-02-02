https://ria.ru/20260202/ospa-2071746328.html
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в Подмосковье
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2026
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в Подмосковье
Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под строгим контролем, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:05:00+03:00
2026-02-02T16:05:00+03:00
2026-02-02T16:17:00+03:00
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
здоровье
здоровье - общество
оспа обезьян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20260202/ospa-2071743448.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, здоровье, здоровье - общество, оспа обезьян
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Здоровье, Здоровье - Общество, Оспа обезьян
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в Подмосковье
Роспотребнадзор: ситуацию с оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем