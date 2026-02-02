https://ria.ru/20260202/ospa-2071696325.html
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 02.02.2026
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
Второй пациент с оспой обезьян поступил в подмосковную Домодедовскую больницу в понедельник, сообщил главный врач Андрей Осипов. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:19:00+03:00
2026-02-02T13:19:00+03:00
2026-02-02T13:19:00+03:00
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
https://ria.ru/20260201/rospotrebnadzor-2071569526.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян