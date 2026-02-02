Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 02.02.2026
13:19 02.02.2026
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
Новости
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй пациент с оспой обезьян поступил в подмосковную Домодедовскую больницу в понедельник, сообщил главный врач Андрей Осипов.
Ранее Домодедовская больница сообщила, что диагноз "оспа обезьян " подтвердился у пациента, доставленного в их медучреждение. Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование.
"Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения, сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним в контакте, который также будет у нас получать лечение", - сказал Осипов телеканалу "Россия 24".
Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
